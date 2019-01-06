Son Dakika Haberleri: Kaş'ın Yüksek Kesimlerinde Kardan Yollar Kapandı

Kaş'ın Yüksek Kesimlerinde Kardan Yollar Kapandı

37 dakika önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yayla yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kaş'ın Yüksek Kesimlerinde Kardan Yollar Kapandı, System.String[]
ANTALYA'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yayla yerleşim yerinin yolu kapandı. Kar kalınlığının 40 santime ulaştığı bölgede, iş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı.

Kaş'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan, sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kalkan- Sütleğen ve Kaş- Gömbe karayolları ile Sütleğen Mahallesi'ndeki Yuvacık, Yayla Palamut, Çamlıköy, Yayla Çavdır, Akörü yerleşim yerleriyle Gömbe Mahallesi'ndeki Yayla Çukurbağ, Söğütçük, Kızılağaç, Sinekçi, Cemre, Yayla Bayındır, Yayla Kılınçlı, Yeşil Barak yayla yerleşim yerlerinin yolları kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri iş makineleriyle bölgede yol açma çalışması başlattı.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Yüksek kesimlerde 40 santime kadar ulaşan kar var. Saat 11.00 itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 greyder, Kaş Belediyesi'ne ait 2 greyder, 2 kepçe yolları açma çalışmasına başladı. Kısa sürede yollar ulaşıma açılacak. Akşama doğru kapalı yol kalmayacak" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:10 Kaynak: DHA

Gömbe, Kar, Antalya, Güncel
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