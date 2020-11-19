Kaş'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri arasında kalan Batı Toroslara mevsimin ilk karı yağdı.

Batı Torosların en yüksek noktası olan 3027 metre yüksekliğindeki Kaş sınırlarındaki Akdağ'dan başlayarak 1800 metredeki Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası'na kadar olan bölümde kar yağışı etkisini gösterdi. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Girdev Yaylası'nda bazı vatandaşlar kardan adam yaptı. Kar yağışıyla birlikte bölgede konaklayan Yörükler de dönüşe geçti. Kar yağışı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge halkını da sevindirdi.Doğa tutkunu Ali Ekinci, "Akdağ sisle kaplı. Kar yağışı doruklarda devam ediyor. Akdağ'ı görüntülemek olanaksız. Bölgeye kış geldi. Bölge insanı olarak kar yağışının devam etmesi en büyük dileğimiz. Çünkü bölgede su kaynakları ve Çayboğazı Barajı kurudu" dedi.