Kaş-Kalkan Karayoluna Kaya Parçası Düştü

Kaş-Kalkan D-400 karayolu Seyret Çakılı mevkisi yakınlarında akşam saatlerinde yola kaya parçası düştü.

Kaş-Kalkan D-400 karayolu Seyret Çakılı mevkisi yakınlarında akşam saatlerinde yola kaya parçası düştü. Yamaçtaki koruma telini yırtarak düşen kaya parçası yolun bir şeridinin yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapanmasına sebep oldu.



Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu büyük kaya parçası yoldan kaldırıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda trafik tamamen açılırken, bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi. Öte yandan Kaş'ın Yeşilköy, Kınık, Patara mahallesinde aşırı yağışlar nedeniyle bazı sokaklarda sular taşkınlara sebep oldu. Bazı örtü altı tarım üretimi yapılan seralarda da küçük çapta su baskınları yaşandı. Üreticiler kendi imkanlarıyla seralarındaki suları boşaltırken, hasar olmadığı bildirildi. - ANTALYA

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