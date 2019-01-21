Kaş-Kalkan Karayoluna Kaya Parçası Düştü, Seralar Sular Altında Kaldı
1 saat önce
Kaş-Kalkan karayoluna kaya parçası düştü, seralar sular altında kaldı Karayolunda trafik 1 saat süreyle tek şeritten verildiANTALYA - Kaş-Kalkan D-400 karayolunda aşırı yağışlardan dolayı yola büyük bir kaya parçası düştü.
Kaş-Kalkan karayoluna kaya parçası düştü, seralar sular altında kaldı
Karayolunda trafik 1 saat süreyle tek şeritten verildi
ANTALYA - Kaş-Kalkan D-400 karayolunda aşırı yağışlardan dolayı yola büyük bir kaya parçası düştü.
Kaş-Kalkan D-400 karayolu Seyret Çakılı mevkisi yakınlarında akşam saatlerinde yola kaya parçası düştü. Yamaçtaki koruma telini yırtarak düşen kaya parçası yolun bir şeridini yaklaşık bir saat süreyle kapattı.
Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu büyük kaya parçası yoldan temizlendi. Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda trafik tamamen açılırken, bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi.
Kaş-Kalkan karayolu boyunca yer alan yamaçlarda ise aşırı yağış nedeniyle yer yer küçük çapta şelaleler oluştuğu kaydedildi.
Öte yandan Kaş'ın Yeşilköy
, Kınık
, Patara mahallesinde aşırı yağışlar nedeniyle bazı sokaklarda sular sele dönü. Bazı örtü altı tarım üretimi yapılan seraları da su bastı. Üreticiler kendi imkanlarıyla seralarındaki suları boşaltırken, hasar olmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:57 Kaynak: İHA
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