Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı

18.03.2022 10:37
Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Türk milletinin Çanakkale zaferi ile arka arkaya gelen acı olayların tesiriyle kaybettiği öz güvenini yeniden kazandığını belirtti.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Türk milletinin Çanakkale zaferi ile arka arkaya gelen acı olayların tesiriyle kaybettiği öz güvenini yeniden kazandığını belirtti.

Yazıcı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin engelleri aşabileceğinin en güzel örneği olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Aziz Türk milletinin elde ettiği bu zafer, sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemeli, etkileri ve sonuçları itibarıyla neler götürüp getirdiğine iyi bakılmalıdır. Türk milleti bu zaferle arka arkaya gelen acı olayların tesiriyle kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmıştır. Bu anlamlı zafer gününde, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek, şehitlik mertebesine, onuruna erişen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Gençliği ve tüm Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak, müdafaa ve muhafaza edilecektir."

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


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