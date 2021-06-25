Kaş-Kekova ile Ihlara özel çevre koruma bölgelerinin sınırları değişti - Son Dakika

Kaş-Kekova ile Ihlara özel çevre koruma bölgelerinin sınırları değişti

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi ile Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait sınırların değişmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi ile Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait sınırların değişmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Antalya'daki Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Aksaray'daki Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değişti. Bölgelerin değişen sınırlarına ilişkin kroki ve koordinatların da yer aldığı kararlar, Çevre Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince verildi.

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