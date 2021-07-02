Kaş-Kınık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer tespit komisyonu toplandı - Son Dakika

Kaş-Kınık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için oluşturulan yer seçim komisyonu üyeleri bir araya geldi.

Antalya'nın batısı ile Fethiye'nin bir kısmını kapsayan alana hizmet edecek olan bölge için Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

KUTSO Meclis Başkanı Fahri Özen, Kaş-Kınık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin batı Antalya'daki gıda, sebze ve meyve üretimine büyük bir lokomotif olacağına inandıklarını, bu konuda yapılacak çalışmaları desteklediklerini söyledi.

OSB içinde kurulacak modern gıda, sebze, meyve işleme, paketleme tesisleri hem ürünlere kaynağında erişimde hem de OSB avantajlarından faydalanmaya olanak sağlayacağını ifade eden Özen, "OSB'nin faaliyete geçmesiyle ihracatta artış, ürün zayiatında düşüş hedefleniyor. Ayrıca OSB bölgeye istihdam sağlayacak. Bu bölgemiz ekonomisi için büyük bir kazanım olacak. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantı sonunda tüm katılımcılar Kaş-Kınık OSB kurulması için olumlu görüş belirtti.

Komisyon kararının bir ay sonra açıklanacağı ve Kaş-Kınık OSB için tüzel kişilik kurulması aşamasına geçileceği öğrenildi.