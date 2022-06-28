Kaş Kınık Millet Bahçesi'nin yüzde 70'i tamamlandı

Kaş Kınık Millet Bahçesi Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının himayesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ihale edildi. Millet Bahçesi, Kaş Belediyesine tahsis edilen 71 bin 511 metrekare alan üzerine kurulmaya başlandı.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Güncel, Son Dakika

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