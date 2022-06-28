Kaş Kınık Millet Bahçesi'nin yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş Kınık Millet Bahçesi'nin yüzde 70'i tamamlandı

28.06.2022 12:05
Kaş Kınık Millet Bahçesi'nin yüzde 70'i tamamlandı

Kaş ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.

Kaş ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.

Kaş Kınık Millet Bahçesi Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının himayesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ihale edildi. Millet Bahçesi, Kaş Belediyesine tahsis edilen 71 bin 511 metrekare alan üzerine kurulmaya başlandı.

Proje kapsamında Millet Bahçesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı. Alanda sulama sistemi, su deposu, iki basketbol sahası yapıldı. Peyzaj çalışmaları çerçevesinde ağaçlar dikildi. Yürüyüş, bisiklet ve koşu yollarının betonları döküldü, taş kaplaması yapılıyor.

Millet Bahçesi bünyesinde bulunan Millet Kıraathanesi çalışmaları devam ediyor.

Yüklenici firma yetkililerin Millet Bahçesi'nin yapımının yüzde 70 oranında tamamlandığını açıkladı.

YORUMLAR
500
Bakan Kurum 'Yabancılar 4 Bin Arazi, 64 Bin Mesken Aldı' Dedi, Ömer Fethi Gürer Tepki Gösterdi: 'Kendi Topraklarında Maraba Oldular' Bakan Kurum 'Yabancılar 4 Bin Arazi, 64 Bin Mesken Aldı' Dedi, Ömer Fethi Gürer Tepki Gösterdi: 'Kendi Topraklarında Maraba Oldular' CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş Kınık Millet Bahçesi'nin yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:12 Okul arkadaşları tarafından darp edilen 13 yaşındaki çocuk tek gözünü kaybetti
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:38 Meksika'da korkunç olay! Öfkeli boğa binicisini yere atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
10:58 Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 12:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kaş Kınık Millet Bahçesi'nin yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement