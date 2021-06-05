Kaş Kınık Toptancı Hali'ne Sathi Asfalt - Son Dakika

Kaş Kınık Toptancı Hali'ne sathi asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kınık Toptancı Hali'nde asfalt çalışması yaparak, esnafı tozdan kurtardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kaş ilçesi Kınık Toptancı Hali'nin zaman içinde deforme olan zeminini asfaltla kapladı. Toptancı Halinde önce alt yapı çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ardından sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Hal esnafının da yakından takip ettiği asfalt çalışmaları kısa sürede tamamlanarak kullanıma açıldı. Esnaf, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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