Son Dakika Haberleri: Kaş Kıyılarında Akdeniz Foku Görüldü

Kaş Kıyılarında Akdeniz Foku Görüldü

1 saat önce

Kaş kıyılarında Akdeniz foku görüldüANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesi kıyılarında Akdeniz foku görüldü.

Kaş kıyılarında Akdeniz foku görüldü

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesi kıyılarında Akdeniz foku görüldü. Balıkçıların oltasındaki balıklara gelen iki Akdeniz Foku, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından yayımlanan Kırmızı Liste'de soyu kritik derecede tehdit altındaki tür olarak sınıflandırılan doğal yaşamın en özel canlılarından Akdeniz foku, Kaş kıyılarında görüldü.
Kaş'ta bir koyda balık avlarken Akdeniz fokunu görüntüleyen bir vatandaş, "Denizde bir karaltı gördüm. Yunus sandım fakat kuyruk ve kafasından Akdeniz foku olduğunu anladım. Kısa süre göz göze geldik. Heyecanlandım. Yaklaşık 3 metre boyundaki 2 fok da iyi görünüyordu. Herhalde onlar da avlanıyordu." dedi.
Hızla azaldı
Sayısı sadece 600 olarak tahmin edilen Akdeniz foku Türkiye, Yunanistan, Fas, Moritanya ve Madeira Adaları'nda yaşıyor. 20'nci yüzyılın başına kadar serbestçe yaşamını sürdüren Akdeniz fokunun aşırı avlanma, yaşam alanları kaybı ve deniz ekosisteminin bozulması nedeniyle nüfusu hızla azaldı.
Hayati önem
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya Akdeniz fokunun ekosistemi bozulmamış bakir koylarla su altındaki oyuk ve mağaralarda yaşadığını kaydeden uzmanlar, sahillerin korunması, balıkçılar ve vatandaşlardan onun yaşam alanına müdahale etmemesinin önemine dikkati çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:40 Kaynak: İHA

Antalya, Akdeniz, Yerel
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