Son Dakika Haberleri: Kaş Kozağaç'ın içme suyu sorunu çözüldü
Son Dakika Güncel Kaş Kozağaç'ın içme suyu sorunu çözüldü

Kaş Kozağaç'ın içme suyu sorunu çözüldü

33 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Üzümlü Mahallesi Kozağaç mevkiinin içme suyu sorununu çözdü.

Kaş Kozağaç'ın içme suyu sorunu çözüldü, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Üzümlü Mahallesi Kozağaç mevkiinin içme suyu sorununu çözdü.


Kaş genelini sağlıklı içme suyu ile buluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi Kozağaç mevkinin şebeke suyu problemini çözdü. ASAT ekiplerinin yenileme ve iyileştirme çalışmaları sonunda içme suyu deposuna su verdi. Bölgenin yıllardır beklediği şebeke suyu problemi çözüme kavuştu.


Şarampoller temizleniyor


Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri İslamlar Mahallesi'nde şarampol temizleme çalışması ve içme suyu deposu inşaatını da sürdürüyor. Ayrıca Kaş İslamlar, Akbel, Üzümlü, Çayköy, Çavdır, Palamut'ta Kırsal Hizmetler ekiplerince de şarampol temizleme çalışmalarına başlatıldı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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