Kas Kütlesini Artırmanın Ve Şekillendirmenin Yolu Beslenmeden Geçer!

Kış aylarında kas kazanma sürecinizi yönetirken beslenmeniz de özel olmalı. Dolayısıyla, doğru karbonhidratları doğru proteinlerle bir araya getirmek kas kazanma sürecinin en önemli anahtarı. Kasların en hızlı şekillendiği zamanların kış ayları olduğuna dikkat çeken uzmanlar, kas kütlesini artırmak için hipertrofi (kas yapımı) dönemine giren sporcuların, beslenme konusunda doğru stratejileri uygulayarak hızla sonuç alabileceklerini belirtiyorlar.

YENİDEN DOKU SENTEZİNİN BAŞLATILMASI İÇİN PROTEİN İHTİYACI ARTAR

Çiğ fıstık, çiğ fındık, çiğ kaju, çiğ badem, ceviz ve avokado kas kazanma sürecinde tüketilmesi gereken kaliteli yağlar olarak ön plana çıkıyor. FitChef Uzman Diyetisyeni Özgül Yıldız , "Ne yaparsanız yapın kaslarınızı dilediğiniz şekle sokamıyorsanız sorun beslenmenizde olabilir." diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor;

Kas yapımı ve dayanıklılığı için karbonhidrat ve protein ağırlıklı yiyecekler tüketmek olmazsa olmazdır. Spor yaparken antrenman öncesi ve sonrası tüketilecek her besin dikkatlice seçilmelidir. Antrenman öncesi ve sonrasında doğal proteinlerin tüketimi önemlidir.

Kas hipertrofisinde tüketilmesi gereken kaliteli proteinleri ise, yumurta beyazı, kırmızı et, hindi eti, balık eti, tavuk eti ve lor peyniri olarak sıralayabiliriz. Yıpranan kasların ve dokuların onarılabilmesi ve yeniden doku sentezinin başlatılması için, proteinlere olan ihtiyaç bir hayli fazla. Özellikle kas hipertrofisi programlarında, gün içerisinde tükettiğiniz protein oldukça önemli. Biyolojik ritmin devamı ve hormonal salınımların doğru yapılabilmesi için, 3-4 saat arayla vücuda yeterli miktarda protein almalısınız.

KADINLARDA İNCE KASLARIN AKTİF OLMASI ÖNEMLİ

Tip 1 olarak tabir edilen ince kas lifleri vücuda dayanıklılık ve hareket devamlılığı sağlar. Tip 2 kaslar ise kuvvet ve hız ile alakalıdır. Kadın anatomisinde Tip 1 kaslar daha fazladır. Bu nedenle büyük kasları erkeklere oranla 3'te 1 daha yavaş gelişir. Kadınlarda doğru beslenilmesi ve ince kasların uzman eşliğinde çalıştırılması halinde sportif bir vücuda kolayca sahip olabilirler. Ancak ince kasların çalışması, Tip 2 kalın kasların çalışması kadar enerji tüketmeyeceğinden porsiyonlardaki karbonhidrat oranı azaltılmalıdır. Protein ağırlıklı dengeli bir beslenme planı ile kadınlar için atletik bir vücuda ulaşmak aslında çok kolay.