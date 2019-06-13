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Kaş Likya Festivali'ne doğru

3 saat önce

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Kaş Likya Festivali, 14-16 Haziran aralığında gerçekleştirilecek.

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Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Kaş Likya Festivali, 14-16 Haziran aralığında gerçekleştirilecek.

Kaş Belediyesince düzenlenen uluslararası festival, Türkiye- Yunanistan halklarının dostluğu ile ortak ve farklı kültürlerini öne çıkarıyor. İlk gün açılış kortejiyle başlayacak festival kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda protokol konuşmaları yapılacak. Halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisi ve müzik dinletisi sunulacak, geleneksel ve uluslararası karma sergiler açılacak. Festival akşamında TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Eren Ay, Antik Tiyatro'da konser verecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise 'Tarla Kuşuydu Juliet'i sahneleyecek.

Festivalde ikinci gün, bu yıl 5'incisi düzenlenen Kaş Meis Yemek Yarışması yer alıyor. Sokak animasyonları ve sihirbaz gösterisinden oluşan Sokak Etkinlikleri ve '800 Kilometre Engelli' belgesel film gösterimi seyirciyle buluşacak. Akşam ise konserler seyircileri coşturacak. Konser programında, pop müzik şarkıcısı Buray ve ardından İrem Derici Kaş Limanı'nda sahne alacak.

Festivalde son gün ise gündem deniz olacak. Bu yıl 15'incisi düzenlenen Kaş Meis Yüzme Yarışması'nda yüzücüler dostluğa kulaç atacak. Yunanistan'ın Meis Adası'ndan başlayıp, Kaş Limanı'nda tamamlanacak yarışmayla festival sona erecek. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:57 Kaynak: İHA
Yunanistan, Likya, Güncel
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