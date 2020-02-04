Kaş Likya Kültür Sanat Festivali 19 Haziran'da başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş Likya Kültür Sanat Festivali 19 Haziran'da başlıyor - Son Dakika

Kaş Likya Kültür Sanat Festivali 19 Haziran'da başlıyor

6 saat önce

Kaş Belediyesinin Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın başkanlığında gerçekleşti.

Kaş Likya Kültür Sanat Festivali 19 Haziran'da başlıyor, System.String[]

Kaş Belediyesinin Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kaş Likya Kültür Sanat Festivali tarihi belirlendi.


Toplantının açılışında konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, geçtiğimiz hafta Elazığ ve Malatya'da yaşanan depreme değinerek, "Bölgede depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Temennimiz o bölgedeki depremzedelerin yaralarının bir an önce sarılması, sağlığına kavuşması. Devletimiz ve milletimiz vatandaşların yanında. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardımlar geldi. Kaş olarak biz de belediyemiz ve vatandaşlarımız işbirliğinde 4 tır yardım malzemesi sevk ettik. Bu tür dayanışma, yardımlaşma, zor zamanlarda birbirimizin yanında olmak önemli. Kaş olarak dün, bugün olduğu gibi, yarın da bu tür desteklerimizle ülkemizin hangi noktasında olursa olsun, mağdur olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Önemli olan bu birlik, beraberliğin devam etmesi ve ülkemizin yaralarının sarılması" dedi.


Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri EMITT'e katıldıklarını ifade eden Başkan Ulutaş, "Kaş'ın tanıtımı önemli. Turizmde önümüzdeki sezona ilçemizi hazırlamak, pazar payımızı daha artırmak gerekiyor. Fuarda en güzel şekilde Kaş'ı tanıtmaya çalıştık. Önemli bir destinasyon olarak, Kaş'ın her platformda temsil edilmesi önemli. Fuarları bu maksatla önemsiyoruz" diye konuştu.


Başkan Ulutaş'ın konuşmasının ardından gündeme geçildi. Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kaş Likya Kültür Sanat Festivali tarihi belirlendi. Festivalin 19, 20, 21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması oybirliğiyle kararlaştırıldı. Ulusal ve uluslararası festival, fuar ve benzeri etkinliklere katılmak üzere Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a protokol yapma yetkisi verildi.


Gündem maddeleri arasında yer alan Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesi ile Kaş'ın kardeş şehir olması konusu görüşüldü. CHP grubunun çekimser kaldığı konu, oy çokluğuyla kabul edildi.


Gündeme alınan ek madde ile belediye meclisinde, Antalya Turizm Altyapı Birliğine üye seçimi yapıldı. Kapalı zarf usulüyle yapılan oylama sonucuna göre, AK Parti'den Fırat Demirci ve Hüseyin Sertçelik asil üye, MHP'den İsmail Kavcar yedek üye seçildi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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