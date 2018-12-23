Kaş Liman Başkanı Ak Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Antalya'nın Kaş ilçesi Liman Başkanı Murat Ak hayatını kaybetti.
Antalya
'nın Kaş ilçesi Liman Başkanı Murat Ak
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kaş Liman Başkanı Murat Ak (54), geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ani ölümüyle Kaş denizcilik camiasında üzüntüye neden olan Ak'ın cenazesi, memleketi Manavgat
'ta defnedilecek.
1964'te Serik'te doğan Murat Ak, ilk ve orta öğrenimini Manavgat'ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi mezunu olan Ak, 1994 yılında Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale
Boğaz Trafik Müdürlüğünde göreve başladı. 1999- 2005 yılları arasında Ankara
Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde çalıştı. 2005 yılında Antalya merkezde görev yaptı. Ak, 2017 yılından bu yana Kaş Liman Başkanlığı görevini yürütüyordu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:40 Kaynak: İHA
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