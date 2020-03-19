Kaş-Meis Adası deniz seferleri durduruldu - Son Dakika
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Kaş-Meis Adası deniz seferleri durduruldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının korona virüs önlemleri kapsamında, Yunanistan ve adalarından Türkiye'ye deniz araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığına yönelik seferlerin karşılıklı ve geçici olarak durdurulduğunu açıklaması ile Antalya'nın Kaş ilçesi ve Yunanistan'ın Meis Adası arasındaki deniz...

Kaş-Meis Adası deniz seferleri durduruldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığının korona virüs önlemleri kapsamında, Yunanistan ve adalarından Türkiye'ye deniz araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığına yönelik seferlerin karşılıklı ve geçici olarak durdurulduğunu açıklaması ile Antalya'nın Kaş ilçesi ve Yunanistan'ın Meis Adası arasındaki deniz yolu seferleri durduruldu.


İçişleri Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınını önleyici tedbirler çerçevesinde, Türkiye'ye kara ve deniz sınırı bulunan Yunanistan ve Bulgaristan ile ilgili tedbirler alındığını açıkladı. Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı bu iki ülke ile ilgili alınan tedbirler kapsamında, Yunanistan sınırındaki İpsala, Pazarkule ve Uzunköprü hudut kapısı ile Bulgaristan sınırındaki Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy hudut kapısı kapatıldı.


Yunanistan ve adalarından Türkiye'ye deniz araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığına yönelik seferler karşılıklı ve geçici olarak durduruldu. Kapatılan hudut kapılarından veya deniz araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişine 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 24.00'dan itibaren izin verilmeyeceği belirtildi.


Bu önlemlerin Türk, Yunan, Bulgar ve üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacağı bildirildi. Yapılan açıklama çerçevesinde, Kaş ile 2.1 kilometre mesafedeki Yunan Meis Adası arasında yapılan deniz yolu seferleri karşılıklı ve geçici olmak üzere durduruldu. Kaş'ta cuma günü kurulan semt pazarına gelerek alışveriş yapan Yunan vatandaşları virüsle mücadelede önlemleri kapsamında alınan karar gereği ilçeye gelmeyecek. Kaş'tan Meis Adası'na da deniz yoluyla yolcu taşınmayacak. - ANTALYA

Yunanistan, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:23 Kaynak: İHA

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