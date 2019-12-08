Kaş Milli Eğitim Müdürü dünya evine girdi

Antalya'nın Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan ile öğretmen Tuğba Çoban Finike'de düzenlenen düğünle dünya evine girdi.



Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan ile ana sınıfı öğretmeni Tuğba Çoban düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Finike Belediye Başkan Yardımcısı Sıdıka Gökyar Kızılca kıydı. Kızılca, Faruk-Tuğba çiftine mutluluk dileyerek, plaket takdim etti. Çok sayıda eğitimcinin katıldığı düğünde, çiftin nikah şahitliğini İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan yaptı.



Finike Hasyurt'ta düğün salonunda yoğun bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşen programa, Döşemealtı, Kumluca, Finike, Demre, Elmalı ilçe milli eğitim müdürü de katıldı. Düğün boyunca davetliler gönüllerince eğlendi. - ANTALYA