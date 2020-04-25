Kaş'ta 10 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi - Son Dakika

Kaş Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçede 10 bin çocuğa oyuncak dağıtımı sürüyor.



Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocukları unutmadı. Bayram coşkusunu bu yıl evlerinde yaşamak zorunda kalan çocuklar için Kaş Belediyesi 10 bin oyuncak hazırladı.



Bayramı evinde geçirmek zorunda olan çocukların yüzü hazırlanan oyuncaklar ile güldü. İçişleri Bakanlığı'nın 31 ilde uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe genelinde kapı kapı dolaşan Kaş Belediyesi ekipleri miniklerin bayramını kutlayarak, oyuncaklarını dağıttı. Müzikli 23 Nisan minibüsü ile yola çıkan ekipleri mahallelerde çocuklar ve aileleri karşıladı. Gezici araçtan yapılan müzik yayını ile eğlenen ve dağıtılan oyuncakları alan çocuklar mutlu olduklarını söyleyerek, belediye başkanına teşekkür etti.



Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Mutlu Ulutaş, "Çocuklarımız 23 Nisan coşkusundan mahrum kalmasın diye bu coşkuyu onların evlerine taşımaya karar verdik. Yarınlarımızın geleceği çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır. Salgınla mücadelede çocuklarımıza da sorumluluk düşüyor. Sizlerden isteğim, bu süreçte evlerinizde kalmanız. Bu zor günler tabii geçecek ve yine coşku ile birlikte 23 Nisan'ı kutlayacağız" dedi.



Oyuncakların 54 mahallede evlerinden çıkamayan çocuklara dağıtımı devam ettiği bildirildi. - ANTALYA