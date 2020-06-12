Kaş'ta 11 kaçak kaçak yapı daha yıkıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde izinsiz ve imara aykırı yapıların yıkımına devam ediliyor. Kaş Belediyesi ekipleri, Kalkan Mahallesi Kördere mevkisindeki 11 yapının yıkımına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince Antalya'da yapılan denetimlerde, 413 yapının imara aykırı olduğu belirlendi. Bu yapılardan 266'sının bulunduğu Kaş ilçesinde yıkımlar devam ediyor. Daha önce Gelemiş Mahallesi Yalı mevkiinde 11 kaçak yapının yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri, bugün de Kalkan Mahallesi'ne bağlı Kördere mevkisindeki 11 kaçak yapının yıkımına başladı. Yıkım işlemlerinin iki günde tamamlanması bekleniyor.