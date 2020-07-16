Kaş'ta '15 Temmuz' etkinlikleri - Son Dakika

Kaş'ta '15 Temmuz' etkinlikleri

Antalya'nın Kaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bu ülke ilelebet payidar kalacak.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bu ülke ilelebet payidar kalacak. Yeter ki, bu ülkeyi, birbirimizi sevelim, inanalım, güvenelim, yolumuza emin adımlarla devam edelim." dedi.

Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı


Kaş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Merkez Süleyman Çavuş Camisi'nde mevlit programı ile başladı. Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin düzenlediği anma etkinlikleri, ilçede şehit ve şehit ailesi ziyaretiyle devam etti. Kaş'ın Kasaba Mezarlığındaki Şehit Yusuf Polat ile şehidin ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Şehit Polat'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dua okundu. Ziyarette Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Emniyet Müdürü Erkan Kaçar da yer aldı.


Öte yandan, Kaş Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için lokma hayrı düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Şehitler için dua okundu.


Etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi. Şehitlere saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Meydanda açılan anı defteri protokol tarafından imzalandı. Demokrasi nöbetine başlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yapıldı.


"Ülkemize ve bayrağımıza sahip çıkıyoruz"


Kaymakam Bülent Karacan meydanda yaptığı konuşmada, "Yüce Türk milletinin 4 yıl önce göğsünü siper ederek ülkesini, bayrağını, ezanını, devletini korumak için sokağa çıktığı bu saatlerde yine hep beraber bu meydanları dolduruyoruz. Ülkemize ve bayrağımıza sahip çıkıyoruz. İç ve dış düşmanlar bu ülkeye bir hareket yapacakları zaman bu milletin kafasından geçeni kesinlikle hesap edemezler ki, 15 Temmuz gecesi hain fetö terör örgütü de her şeyi hesap etti ama bu milletin fedakarlığını, vatan ve bayrak sevgisini hesaplayamadı. O gece 249 şehidimiz şahadet şerbeti içti.15 Temmuz sadece 15 Temmuz değildir. Fetönün dış güçlerle birleşerek ülkemizi yıkmak yok etmek amacıyla yaptığı hain bir darbe girişimiydi. Amaç, İslam'ın son ayakta kalan kalesini yok etmekti. Bu millet vatanını, bayrağını, dinini sonuna kadar her şekilde kesinlikle savunacaktır. Biz her 15 Temmuz gecesi bu meydanları doldurup neler yaşadığımızı, hainliklere maruz kaldığımızı çocuklarımıza, torunlarımıza, gençlerimize bunu tek tek aktaracağız ki, bu ülkemiz, bu bayrağımız, her zaman ayakta kalsın. Minarelerimizde ezanlarımız susmasın. Bu hain darbe girişimini hiç unutmayın, unutturmayın." dedi.


"Bu ülke ilelebet payidar kalacak"


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da "Her kim bu ülkede iktidar olmak, hizmet etmek istiyorsa demokratik yöntemlerle bunu başarabiliyor. Bu ülkeye hizmet edebiliyor. Bu vatan, bu bayrak, bu millet için çalışıyor, güzel işler yapabiliyor. Ama maalesef ülkemizde ihanet şebekesi çıkabiliyor ki, bu insanların iradesi, kendi düşüncesi yok. Bunlar bazı şer güçlerin oyuncağı oluyorlar ama bu millete, bu devlete, bu vatana ihanet edebiliyorlar. Bizim bu ihanet şebekelerini her zaman bertaraf edebilmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Her zaman birbirimize güveneceğiz, inanacağız. Sımsıkı kenetlendiğimiz zaman bizi hiç kimse yenemeyecek, hiç kimse aramıza giremeyecek, hiç kimse muhabbetimizi bozamayacak. Bu ülke ilelebet payidar kalacak. Yeter ki, bu ülkeyi, birbirimizi sevelim, inanalım, güvenelim, yolumuza emin adımlarla devam edelim. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnet borcumuz var. Sadece 15 Temmuz'da değil, bundan önceki dönemlerde bu vatan, bu bayrak, bu memleket için canını feda eden herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.


"15 Temmuz, ölümü öldürenlerin gecesiydi"


Gazi Mustafa Türker ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:


"O gün yaralandım. Üzerimde ortalama 15-20 şarapnel parçası var, onlarla yaşıyorum. Hastanede 2 buçuk ay tedavi gördüm. 4 ameliyat geçirdim. Şimdi toparladım. Kulaklarım sürekli çınlıyor ama vatan için feda olsun. 15 Temmuz, ölümü öldürenlerin gecesiydi. 15 Temmuz, bir kahramanın hain fetöcü generali alnının ortasından vurarak, darbenin gidişatını değiştirdiği gecedir. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in 30 kurşunla ölümsüzleştiği gecedir. Bu vatan için can verenlerin, canından vazgeçenlerin gecesidir. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir talimatıyla akın akın meydanlara can vermeye gidenlerin gecesidir. Emanet canımızı gözümüzü kırpmadan feda ettiğimiz gecedir. Bu milletin gördüğü en büyük ihanetlerden, acılardan biridir.15 Temmuz'u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız."


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüller verildi. 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterimi, ilahi dinletileri sunuldu. Yatsı ezanına müteakip çifte ezan, 00.13'de sala okundu. 01.30'da Teheccüd namazı kılındı. Etkinlikler, demokrasi nöbeti ve sabah namazı öncesi sala okunması ile son buldu. - ANTALYA

Mutlu Ulutaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaş'ta '15 Temmuz' etkinlikleri - Son Dakika

Son Dakika

14:54 Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 14:23 Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 10:55 İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
14:54
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
14:23
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
13:49
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
12:53
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
11:52
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
11:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 15:28:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaş'ta '15 Temmuz' etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]