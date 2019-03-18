Son Dakika Haberleri: Kaş'ta 18 Mart Kutlaması

Kaş'ta 18 Mart Kutlaması

37 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Kaş'ta 18 Mart Kutlaması, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrağın göndere çekilmesi ile başladı.

Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden törende, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer günün anlam ve önemi belirten konuşmasını yaptı. Öğrenciler Çanakkale şiirleri ve türküleri okudu, 18 Mart Çanakkale Oratoryosunu sundu.

Çanakkale Zaferi'ne ilişkin okullar arası düzenlenen yarışmada derece alan öğrencilere ödül, şehit ve gazi yakınlarına hediye verilmesiyle program sona erdi.

Programa Demre Kaymakamı ve Kaş Kaymakam vekili Murat Uz, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Erçin Birsen, Belediye Başkanı Halil Kocaer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 14:57:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş'ta 18 Mart Kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]