Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı
8 saat önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde 21 kaçak göçmen yakalandıKaş'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na gitmek isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
'nın Kaş ilçesinde 21 kaçak göçmen yakalandı
Kaş'ta yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Meis Adası'na gitmek isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Sahil Güvenlik ekipleri, Meis Adası'nın karşısında yer alan Kaş'ın Çukurbağ Yarımadası sahilinde 21 Suriye
ve Irak
uyruklu göçmeni yakaladı. 1'i hamile, 9'u çocuk olmak üzere 21 göçmen İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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