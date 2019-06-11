Son Dakika Haberleri: Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı
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Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Suriye ve Irak uyruklu 9'u çocuk 21 kaçak yakalandı.

Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Suriye ve Irak uyruklu 9'u çocuk 21 kaçak yakalandı.
Kaş'ın Çukurbağ Yarımadası bölgesinde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışanlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler Çukurbağ sahilinde kaçakları yakaladı. Suriye ve Irak uyruklu 1'i hamile, 9'u çocuk 21 kaçak işlemleri için polis merkezine getirildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
Irak, Suriye, Antalya, Güncel
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