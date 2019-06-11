Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı
7 saat önce
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Suriye ve Irak uyruklu 9'u çocuk 21 kaçak yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Suriye
ve Irak
uyruklu 9'u çocuk 21 kaçak yakalandı.
Kaş'ın Çukurbağ Yarımadası bölgesinde yasadışı yollardan Yunanistan
'ın Meis Adası'na geçmeye çalışanlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler Çukurbağ sahilinde kaçakları yakaladı. Suriye ve Irak uyruklu 1'i hamile, 9'u çocuk 21 kaçak işlemleri için polis merkezine getirildi.
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