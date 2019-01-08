Kaş'ta 3 Yıl Sonra Kar Yaylalardan İlçe Merkezine İndi

Kaş'ta 3 yıl sonra kar yaylalardan ilçe merkezine indi
Kaş'ta 3 yıl sonra kar yaylalardan ilçe merkezine indi
ANTALYA - Antalya
'nın Kaş ilçesinde bu sabah yağan kar, sahile dayandı. Kar
yağışı, bölgede yaşayanları heyecanlandırdı.
Kaş'ın sahile yakın kesimlerinde bulunan Çukurbağ, Ağullu, Sahil Belenli, Pınarbaşı, Gökçeören
mahallelerine 2016 yılından sonra yılın ilk karı düştü. Kaş'a yaklaşık 10 kilometrelik mesafelerde bulunan mahallelere sabah 06: 00'da başlayan kar yağışı üç saat sürdü.
İlk kez kar yağdığını duyanların koştuğu bölgede kartpostallık manzaralar oluştu. İlk kez kar yağdığını duyanlar bölgeye koştu. Yoldan geçen bazı sürücüler de durup görüntüyü seyretti. Bu yıl ilk defa merkeze kar yağdığını ifade eden mahalle sakinleri, manzarayı yakın zamanda görmediklerini ancak çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi. Beyaz örtüyle kaplanan yerler kar tutmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz Bölgesi
'nde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.