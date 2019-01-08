Son Dakika Haberleri: Kaş'ta 3 Yıl Sonra Kar Yaylalardan İlçe Merkezine İndi

Kaş'ta 3 Yıl Sonra Kar Yaylalardan İlçe Merkezine İndi

2 saat önce

Kaş'ta 3 yıl sonra kar yaylalardan ilçe merkezine indi Kaş'ta 3 yıl sonra kar yaylalardan ilçe merkezine indiANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde bu sabah yağan kar, sahile dayandı.

Kaş'ta 3 yıl sonra kar yaylalardan ilçe merkezine indi
Kaş'ta 3 yıl sonra kar yaylalardan ilçe merkezine indi

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde bu sabah yağan kar, sahile dayandı. Kar yağışı, bölgede yaşayanları heyecanlandırdı.
Kaş'ın sahile yakın kesimlerinde bulunan Çukurbağ, Ağullu, Sahil Belenli, Pınarbaşı, Gökçeören mahallelerine 2016 yılından sonra yılın ilk karı düştü. Kaş'a yaklaşık 10 kilometrelik mesafelerde bulunan mahallelere sabah 06: 00'da başlayan kar yağışı üç saat sürdü.
İlk kez kar yağdığını duyanların koştuğu bölgede kartpostallık manzaralar oluştu. İlk kez kar yağdığını duyanlar bölgeye koştu. Yoldan geçen bazı sürücüler de durup görüntüyü seyretti. Bu yıl ilk defa merkeze kar yağdığını ifade eden mahalle sakinleri, manzarayı yakın zamanda görmediklerini ancak çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi. Beyaz örtüyle kaplanan yerler kar tutmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Gökçeören, Antalya, Sabah, Kar, Genel
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