Son Dakika Haberleri: Kaş'ta 500 Dekar Serada Hasar Var

Kaş'ta 500 Dekar Serada Hasar Var

26 dakika önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 5 Şubat Salı günü etkili olan fırtınada, ilk belirlemelere göre, yaklaşık 500 dekarlık serada hasar meydana geldi.

Kaş'ta 500 Dekar Serada Hasar Var, System.String[]
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 5 Şubat Salı günü etkili olan fırtınada, ilk belirlemelere göre, yaklaşık 500 dekarlık serada hasar meydana geldi.

Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Göktaş ve Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, fırtınanın etkili olduğu Aklar, Palamut, Çavdır, Çayköy ile  Kınık mahallelerini ziyaret etti. Fırtınada hasar gören seraları tek tek inceleyen Kaymakam Akhan ve beraberindekiler, üreticilerden bilgi aldı. Kaş Belediye Başkanı Kocaer, ilk belirlemelere göre, yaklaşık 500 dekarlık serada hasar meydana geldiğini söyledi. Seraların büyük bölümünün tamir edilemeyecek durumda olduğunu kaydeden Başkan Kocaer, şöyle konuştu:

"Üretici mağdur durumda. Elektrik direkleri devrilmiş. Fırtınadan yıkılan ağaçlar elektrik tellerini yerle bir etmiş. Çok sayıda ağaç yıkılmış. Palamut Mahallesi'ne elektrik sağlayan trafo patlamış. Kalkan merkezde çok sayıda ağaç fırtına nedeniyle yıkılmış durumda. Üzümlü, Bezirgan, Sarıbelen, Hacıoğlan, Çayköy, Yeşiköy, Patara, Kınık, Ova, Çayköy, Çavdır ve Palamut mahallelerine 2 gündür elektrik verilemiyor. Elektrik şirketine bağlı 5 ekip çalışıyor; ancak sistemde ağır hasar var. Yarın ana hatlara elektriğin verileceğini sanıyorum. Saklıkent'ten Kaş ve Kalkan'a su getiren ana borudaki patlama giderildi. Dün akşam saatlerinde bölgeye su verildi. Bölgedeki yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Hasar en çok Çayköy, Çavdır, Palamut ve Kınık mahallelerinde. Toplam hasar ve maddi boyutu, hasar tespit komisyonlarının çalışması sonrası belli olacak."

- Kaşantalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:33 Kaynak: DHA

Halil Kocaer, Kınık, Çavdır, Güncel
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