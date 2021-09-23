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KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR - Son Dakika

KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR

23.09.2021 13:26
KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kısa süre sonra hizmete girecek olan Kaş Sualtı Sanat Parkı, ilçedeki dalış turizmine yeni bir alternatif olacak.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kısa süre sonra hizmete girecek olan Kaş Sualtı Sanat Parkı, ilçedeki dalış turizmine yeni bir alternatif olacak. Kaş Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen projede yer alan heykeller ve amforalar bir bilim ekibi tarafından hazırlandı. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, "Bu projenin dünyada yaklaşık 15 örneği var. Ama bizim projemizi dünyadaki 15 örnekten ayıran bir özellik var. 6 bin yıl önce bu topraklardan kaçırılan eserleri, suyun altı ile buluşturuyoruz" dedi.

Kaş Kaymakamlığı koordinesinde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Kaş Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin katkıları ile 'Kaş Sualtı Sanat Parkı' kuruluyor. 2016 yılından bu yana yürütülen projede amaç, eko turizm faaliyetleri kapsamında Kaş'ta dalış turizminin geliştirilmesi, dalış turizminde yeni bir cazibe merkezi oluşturulmasının yanına mevcut dalış noktalarındaki baskıyı azaltarak, deniz canlılarının üremesi için yeni bir yaşam alanı oluşturmak.

Kaş'ın hemen karşısındaki Limanağzı'nda yaşama geçirilen Kaş Sualtı Sanat Parkı'nda 58'i heykel, 600'ü amfora olmak üzere 658 obje yer alıyor. Heykeller içinde Nereid su perisi, sütun, Poseidon atı, Poseidon, Bellerophon ve Chimera Efsanesi Heykeli bulunuyor. 6 faklı bölgeyi temsilen 100 Kıbrıs, 100 Kios, 100 Sakız, 100 Knidos, 100 Miletos ve 100 Geç Rodos Adalarını temsil eden 600 amfora yer alıyor. Kaş Sualtı Sanat Parkı, 200 metre çapında bir alanı kaplıyor. Kıyıya 100 metre uzaklıktaki alana bir yıldız bröveli dalgıçlar dalış yapabilecek. Sualtındaki heykeller ve amforalar, 5 metre ile 18 metre arasında derinlikte yerleştiriliyor. Son aşamaya gelinen projenin kısa bir süre sonra tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor. Bu kapsamda amforalar ve heykellerin tamamı su altına indirildi. Sadece birkaç heykelin sabitleştirme işlemi devam ediyor. Heykeller içinde farklı tarihlerde Likya Bölgesi'nden yurt dışına kaçırılan eserler ağırlıkta.

'TURİZME ÇOK CİDDİ KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM'

Dalış eğitmeni Orkun Kurt, "Kaş turizmi için çok değerli bir Kaş Sualtı Sanat Parkı gerçekleştiriliyor. Çok keyif alıyoruz. Bizim için çok önemli bir dalış noktası haline gelecek. Burada birçok dalış noktamız var ama tekrara düştüğümüz dönemler yaşıyoruz. Onun için dalıcıların farklı dalış noktalarına ihtiyacı var. Tarihi dokusuyla bunu yakalamak çok önemli. Aşağı da çok keyifli bir hal aldı. Heykellerin varlığı, amforaların düzenlendiği alanlar gerçekten buradaki turizme çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

'658 ESERİ SUYUN ALTINDA BULUŞTURMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, "Kaş Sualtı Sanat Parkı adını verdiğimiz proje, çeşitli bakanlıklarımızın iş birliği ve değerli bilim insanlarımızın katkıları ile bugün burada hayat buluyor. Projemiz üç sac ayağı üzerinde oturuyor. Öncelikle yeni bulgularla 6 bin yıl önce bu topraklarda hüküm sürmüş Likya Medeniyeti'nin kayıp eserlerini bir nevi suyun altı ile buluşturmaktan ibaret. 1840'lı yıllarda ilçemiz Xanthos Antik Şehri'nden Nereid Sütunları, Anadolu topraklarından, Anadolu'ya ait bu eserlerin götürülmesi bizim için bir kayıptı. Biz proje ile 1840'lı yıllarda götürülen Nereid sütunların aynısını suyun altı ile buluşturduk. Aynı zamanda toplamda 658 eseri yine bilim insanlarımızın rehberliğinde deniz ekosistemine zarar vermeyecek şekilde suyun altında buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'PROJENİN DÜNYADA 15 ÖRNEĞİ VAR'

Kaş'ın dünyanın önemli dalış noktalarını içerisinde barındırdığına işaret eden Kaymakam Yazıcı, şöyle devam etti:

"İlçemizde 38 güzide dalış noktamız ve 23 dalış merkezimiz var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden dalışseverleri ilçemizde ağılıyoruz. Burada oluşturduğumuz yeni dalış noktası ile biz ülkemizle birlikte dünyaya da açılmak istiyoruz. Bu projenin dünyada 15 örneği var. Ama bizim projemizi dünyadaki 15 örnekten ayıran bir özellik var. 6 bin yıl önce bu topraklardan kaçırılan eserleri, suyun altı ile buluşturuyoruz. Akdeniz'deki su altı canlılığını, canlıların üreme alanlarını artırma adına yine ilk günden bu yana amforaların içerisinde deniz canlıları üreme alanlarını oluşturmuş durumdalar. Bu anlamda da deniz ekosistemine bir artı değer kazandırma noktasında mutluyuz. Bir önemli ayağımız yine ülkemizin alternatif turizmine bir katkıda bulunmak istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2023 hedefleri doğrultusunda bir nebze olsun, bir katkıda bulunmak istedik. İlçemizde şu an yıllık 80 bin olan dalışsever sayısını, biz bu proje ile 300 bine çıkarmayı amaçlıyoruz. Bunu da başaracağımıza yürekten inanıyorum."

Öte yandan proje, 1 milyon 633 bin liraya mal olacak. Bunun 933 bin lirası BAKA tarafından, 600 bin lirası Kaş Belediyesi, 100 bin lirası Kaş Kaymakamlığı tarafından karşılandı.

KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR
KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR
KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR
KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR
KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR
KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR
KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR
KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kaş Belediyesi, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAŞ'TA 6 BİN YILLIK TARİH, SU ALTINDA BULUŞUYOR - Son Dakika


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