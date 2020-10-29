Kaş'ta 60 tekneyle, Meis Adası önünde Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

CUMHURİYET Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Antalya'nın Kaş ilçesinde, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen 60 tekne eşliğinde denizde kutlama yapıldı. Denize açılan teknelerle Yunanistan'ın Meis Adası önünde, Türk karasuları sınırına kadar gelinerek, marşlar eşliğinde geçiş yapıldı. Türk Sahil Güvenlik Botu'nun da eşlik ettiği tekneler, daha sonra marinaya döndü.

Kaş'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü denizde coşku ile kutladı. İstanbullu iş insanı İlhan Aytura'nın 3 yıl önce 10 tekneyle denize taşıdığı kutlamalar, bu yıl 60 tekneyle yapıldı. Bir araya gelerek arka arkaya dizilen 60 teknede bulunanlar bu sabah saat 09.00'u gösterdiğinde denizde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından bayrak ve Atatürk posterleriyle süslenen tekneler, Kaş önlerine doğru sıra ile yol almaya başladı. Bu sırada teknelerden biri 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nı çaldı. Bir tekne de Limanağzı'nda bulunan Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyni selamladı. Yunanistan'ın Meis Adası ile Kaş ilçesinin 2 kilometre yakınlaştığı noktadan geçen tekneler, Kaş önüne geldi. Burada çember oluşturan tekneler, bir gösteri yaptı. Ardından Meis Adası önlerine doğru yol almaya başladı. Meis Adası'na doğru yapılan yolculukta, teknelere bir Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Sahil Güvenlik Botu tam Türk kara suları sınırında durarak teknelerin Meis önünden sorunsuz biçimde geçmesini sağladı. Bir ara denizin üstünde çok kısa oluşan gökkuşağı kutlamalara renk kattı.

Tekneler Meis Adası önünden geçerken sürekli olarak İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı çaldı. Tekneciler klakson çalarak Meis Adası'na selam gönderdi. Meis Adası'nda ise teknelerin geçişi sırasında tam bir sessizlik hakim olduğu gözlendi. Yunan savaş gemisi de görünmedi. Tekneler Meis Adası geçişinin ardından tekrar Kaş Setur Marina 'ya döndü. Teknelerin geçişi sırasında 1917 yılında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in Meis'i bombaladığı noktadan da duman çıkışı yapıldı.

Denizde Cumhuriyet coşkusuna İstanbul'dan gelerek katılan iş insanı Tolga Tekdurmaz, "97 yıldır büyük coşku ile kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nı 3 yıldır Kaş'ta denizlere, mavi vatana taşıdık. Meis'teki dostlarımızı selamladık. Böylece Cumhuriyet Bayramı'mızı denizlerde coşku ile kutladık" dedi.