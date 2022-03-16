Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı

16.03.2022 17:52
Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma ekiplerince 'Reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma' projesi kapsamında 80 traktör sürücüsüne Kaş Kaymakamlığınca temin edilen reflektörler dağıtıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma ekiplerince 'Reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma' projesi kapsamında 80 traktör sürücüsüne Kaş Kaymakamlığınca temin edilen reflektörler dağıtıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Kaş İlçesinde meydana gelen traktör kazalarını azalmak amacıyla 'Reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma' projesi kapsamında Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı' nın katılımıyla 80 traktör sürücüsüne Kaş Kaymakamlığınca temin edilen reflektörler dağıtıldı. - ANTALYA

Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı
Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı
Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı

YORUMLAR
500
Demir hırsızı suçüstü yakalandı Demir hırsızı suçüstü yakalandı Antalya'da sera malzemelerini çalan şüpheli yakalandı Antalya'da sera malzemelerini çalan şüpheli yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 18:00:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement