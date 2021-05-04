Kaş'ta açılacak kreş ve gündüz bakımevinin yüzde 75'i tamamlandı - Son Dakika

Kaş'ta açılacak kreş ve gündüz bakımevinin yüzde 75'i tamamlandı

04.05.2021 11:00
Kaş'ta açılacak kreş ve gündüz bakımevinin yüzde 75'i tamamlandı, System.String[]

Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi çalışmasının yüzde 75'i tamamlandı.

Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi çalışmasının yüzde 75'i tamamlandı.

Kaş Belediyesi, ilçede 100 çocuk kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi yapıyor. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, söz konusu proje çalışmasının devam ettiğini, yüzde 75'inin tamamlandığını ifade etti.

Kaş Belediyesinin bir projeyi daha hayata kazandıracağını belirten Başkan Ulutaş, "Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, 655 metrekarelik kapalı alandan oluşuyor. Bin 627 metrekarelik arsa üzerinde iki katlı inşa ediliyor. Çalışma kapsamında etkinlik odası, yemekhane, idari odalar ile bahçe ve çocuk oyun grubu da kuruluyor. Tamamlandığında 100 çocuğa hizmet verecek" dedi. - ANTALYA

Kaş'ta açılacak kreş ve gündüz bakımevinin yüzde 75'i tamamlandı
Kaş'ta açılacak kreş ve gündüz bakımevinin yüzde 75'i tamamlandı

Kaş Belediyesi, Mutlu Ulutaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaş'ta açılacak kreş ve gündüz bakımevinin yüzde 75'i tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı
Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti         
11:43
Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı         
11:26
Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü         
11:15
Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı         
10:59
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor         
10:35
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı         
09:01
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme         
07:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 11:58:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaş'ta açılacak kreş ve gündüz bakımevinin yüzde 75'i tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement