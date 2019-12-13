Kaş'ta AK Parti delege seçimleri - Son Dakika
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Kaş'ta AK Parti delege seçimleri

6 saat önce

AK Parti'de olağan kongre öncesi Kaş ilçesi delege seçimleri ilçe merkezi ile 53 mahallede yarın yapılacak.

Kaş'ta AK Parti delege seçimleri, System.String[]

AK Parti'de olağan kongre öncesi Kaş ilçesi delege seçimleri ilçe merkezi ile 53 mahallede yarın yapılacak.


AK Parti Kaş İlçe Başkanı Hüseyin Aksak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şeffaf bir seçim süreci geçirdiklerini belirterek, tüm üyelerin kendi mahallerinde oylarını oylarını kullanabileceğini söyledi.


Delege seçimlerinin yarın başlayacağını ve bir gün süreceğini vurgulayan Başkan Aksak, "Delege seçimlerinde her mahalleye sandık koyacağız ve parti üyelerimiz gelip, oylarını kullanacak. Şeffaf bir seçim süreci geçiriyoruz. Tüm üyeler kayıtlı oldukları mahallelerde oylarını kullanabilecek. Üyeler 400 delegeyi seçecek, delegeler de AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde ilçe başkanı ve yönetimini seçecek. Kongre tarihimiz şu anda belli değil, genel merkezimiz tarafından belirlenecek ve kamuoyuna duyuracağız. Seçimlerin Antalyamıza, ilçemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - ANTALYA

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:48 Kaynak: İHA
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