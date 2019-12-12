Kaş'ta Akdeniz Fok'unun marina turu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş'ta Akdeniz Fok'unun marina turu - Son Dakika

Kaş'ta Akdeniz Fok'unun marina turu

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yat limanına kadar gelen ve nesli tükenmekle olan Akdeniz Foku vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kaş'ta Akdeniz Fok'unun marina turu, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yat limanına kadar gelen ve nesli tükenmekle olan Akdeniz Foku vatandaşların ilgi odağı oldu.


Soyu kritik derecede tehdit altındaki Akdeniz foku, marinada tekneler arasında dolaşırken görüntülendi. Yaklaşık 200 kilo ağırlığında ve bir buçuk metre uzunluğunda tahmin edilen Akdeniz foku, marinada tur atarken kameralara yansıdı. Foku görüntüleyen vatandaş, bir balığın peşinden marinaya kadar gelmiş olabileceğini, kısa bir süre sonra da gözden kaybolduğunu söyledi. Sayısı sadece 600 tahmin edilen Akdeniz foku bu yılın Ocak ayında da Kaş-Kalkan arasındaki kıyılarda görüntülendi.


Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya Akdeniz foku Türkiye, Yunanistan, Fas, Moritanya ve Madeira Adaları'nda yaşıyor. - ANTALYA

Antalya, Akdeniz, Marina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak
Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı

Son Dakika Haberleri
21:36 Şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika
21:35 Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali - NUSA TENGGARA - Son Dakika
21:34 Didim'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
21:34 Irak'ta düzenlenen iki bombalı saldırıda 3'ü çocuk 10 kişi öldü - Son Dakika
21:30 Cezaevinden firar eden zanlı yakalandı - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:37:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaş'ta Akdeniz Fok'unun marina turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]