Kaş'ta Anadolu Masalları anlatılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş'ta Anadolu Masalları anlatılıyor - Son Dakika

Kaş'ta Anadolu Masalları anlatılıyor

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde ortaokullarda unutulmaya yüz tutmuş masallar hayat buluyor.

Kaş'ta Anadolu Masalları anlatılıyor, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde ortaokullarda unutulmaya yüz tutmuş masallar hayat buluyor. Öğretmenler eş zamanlı olarak toplamda 8 okulda 259 öğrenciye Limon Kız masalını anlattı.


Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen 'Öğretmenlerimizin Dilinden Öğrencilerin Paletinden Anadolu Masalları' projesi kapsamında unutulmaya yüz tutmuş masallar can buluyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, milli değerlerin hayata geçirilmesi ve çocuklarla buluşturulmasında Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de önemli katkı sağladı.


Anadolu Masalları projesi il koordinatörü Bihter Kaya Ünal'ın koordinasyonuyla öğretmenler eş zamanlı olarak öğrencilere Türk kültürüne ait Limon Kız masalını anlattı. Kaş'ın Yeşilköy Hilmi Toksoy Ortaokulu'ndan 54, Kalkan Ortaokulu'ndan 27, Kınık Yurdusev Ulus Ortaokulu'ndan 38, Çavdır İlkokulu'ndan 25, Ova Ortaokulu'ndan 25, Çayköy Ortaokulu'ndan 18, Sarıbelen Ortaokulu'ndan 38, Şehit Ali Boşgelmez Ortaokulu'ndan 34 olmak üzere toplamda 8 okulda 259 öğrenci aynı saatlerde Limon Kız masalını dinledi. Masalı dinleyen öğrenciler kendi dünyalarında anlamlandırıp bunu görsele aktardı. Proje çerçevesinde öğrencilerin çalışmalarından oluşan bir resim sergisi planlandığı da kaydedildi..


İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Anadolu Masalları projesiyle milli değerlerin hayata geçirilerek çocuklarla buluşturulmasın önemini belirterek, "Proje kapsamında öğrencilere anlatılan masallar ve masal çemberi büyütülecek. Daha çok öğretmen eğitim alacak ve masal anlatacak." dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı
Okan Buruk: Hedef şampiyonluk -2 15 yaşındaki kız, babasını bıçakladı Tecavüz iftirası atan genç kıza 4 hapis cezası!

Son Dakika Haberleri
16:38 "13. Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği Sakarya'da gerçekleştirildi - Son Dakika
16:38 Kamerunlu üniversite öğrencisi Müslüman oldu - Son Dakika
16:37 Bakan Soylu: İdlib'te 300 bini aşkın insan yerinden edildi (Ham görüntüler FTP... - Son Dakika
16:37 17 YAŞINDA AYAĞA KALKAN NİSA SÜPER GÜCÜM VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM - Son Dakika
16:33 Yaz turizminin merkezi Kaş'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 16:39:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaş'ta Anadolu Masalları anlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]