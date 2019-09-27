Son Dakika Haberleri: Kaş'ta arazi yangını, çam ağaçları yandı
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Kaş'ta arazi yangını, çam ağaçları yandı

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında yüzlerce çam ağacı yandı, arazi zarar gördü.

Kaş'ta arazi yangını, çam ağaçları yandı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında yüzlerce çam ağacı yandı, arazi zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre öğleden sonra 14.30 sıralarında Kaş'ın Kasaba Mahallesi Afaki Çiftliği mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale amacıyla bölgeye 5 arazöz, 1 itfaiye ve 1 su tankeri ile 15 işçi sevk edildi.


Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda yaklaşık 8 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. - ANTALYA

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:33 Kaynak: İHA
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