Kaş'ta atık malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Kaş ilçesinde başlatılan meslek edindirme kursları bünyesinde kadınlar atık malzemelerden dekoratif ürünler üretiyor.

Belediye ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde başlatılan Kaş Mesleki Eğitim Kursları'na (KAŞMEK) katılan kadınlar, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Atık kağıt ve muhtelif ambalajdan aksesuar yapan kadınlar, çöpe gidecek kumaş, kağıt, ip, ıslak mendil, strafor, tel gibi malzemeler kullanarak çeşitli dekoratif ürünler ortaya çıkarıyor.

İlçe Gençlik Merkezi'ndeki kursa katılanlardan Ceren Bozdemir, AA muhabirine, annelikten arta kalan boş zamanlarını kursa gelerek değerlendirdiğini söyledi.

Atık malzemeler kullanarak bir şey üretmesinin keyifli ve güzel olduğunu dile getiren Bozdemir, "Burada güzel objeler yapıyoruz. Bir şey ortaya çıkarmak benim için büyük mutluluk. Geri dönüşüme de katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Usta öğretici Nuran Avcıoğlu ise kendi deyimiyle "çerçöp atölyesi" dediği kurs yerinde, insanların özellikle kadınların hayal dünyasını genişlettiklerini kaydetti.

Atık malzemelerin kadınların elinde dekoratif eşyalara dönüştüğüne dikkati çeken Avcıoğlu bu şekilde ülke ekonomisine fayda sağladıklarını ve gelir elde ettiklerini belirtti.