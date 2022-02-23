Kaş'ta bir kurt ilçe merkezi yakınına indi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş'ta bir kurt ilçe merkezi yakınına indi

23.02.2022 11:30
Kaş'ta bir kurt ilçe merkezi yakınına indi

Antalya'nın Kaş ilçesinde merkeze yakın yere kadar inen bir kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde merkeze yakın yere kadar inen bir kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Andifli Mahallesi'nde gece saatlerinde otomobiliyle seyreden Onur Cırık, Gökseki mevkisinde bir kurt olduğunu fark etti. Cırık, cep telefonunun kamerasıyla kurdu görüntüledi.

Cırık, basın mensuplarına, ilk defa bir kurdun yerleşim yerlerine bu kadar yaklaştığını gördüğünü söyledi.

Cırık, yiyecek aradığını tahmin ettiği kurdun, bir süre yol kenarında koştuktan sonra gözden kaybolduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Antalya'da kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Antalya'da kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Business, Dijital Tarım ile yeni bir pazarın gelişmesini destekliyor Business, Dijital Tarım ile yeni bir pazarın gelişmesini destekliyor

Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş'ta bir kurt ilçe merkezi yakınına indi - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 Putin'in yanıtı sonrası İstihbarat şefi bir anda kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:06 Minik Cemile'nin yürek burkan hikayesi! 7 yaşında 5 yıldır gün yüzü görmedi!
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü
11:02 Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:38:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kaş'ta bir kurt ilçe merkezi yakınına indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement