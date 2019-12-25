Kaş'ta bulunan taş gök taşı çıktı - Son Dakika
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Kaş'ta bulunan taş gök taşı çıktı

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde 2008 yılında çiftçi Mehmet Güngör'ün bahçesine düşen meteoriti (gök taşı), 11 yıl sonra ceviz ağacının dibinde bulunarak inceleme yapılması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine (ÇOMÜ) gönderildi.

Kaş'ta bulunan taş gök taşı çıktı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde 2008 yılında çiftçi Mehmet Güngör'ün bahçesine düşen meteoriti (gök taşı), 11 yıl sonra ceviz ağacının dibinde bulunarak inceleme yapılması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine (ÇOMÜ) gönderildi. Yapılan araştırmalarda taşın göktaşı olduğu kesinleşti.


Kaş ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Mehmet Güngör, 2008 yılında bahçesine düşen gök taşını 11 yıl sonra şans eseri bir ceviz ağacının dibinde buldu. Benzerlerine göre daha ağır ve demir içeriği yüksek olan taşın farklı bir tür olduğunu fark eden Güngör, inceleme yapılması için bu taşı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine (ÇOBİLTUM) gönderdi. Merkezde, Kırıkkale Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yeşiltaş tarafından yaklaşık 1 aydır süren incelemeler sonrası taşın gök taşı olduğu tespit edildi. Ender görülen gök taşının şu an büyük bir parçası çiftçi Mehmet Güngör'de, küçük bir kısmı da Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yeşiltaş'ta bulunuyor.


Ağırlığı yaklaşık 1 kilogram


Merkezde gök taşı ile ilgili yapılan araştırma hakkında bilgiler veren ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, taşın ağırlığının yaklaşık 1 kilogram olduğunu belirterek, "Birimimiz içerisinde meteroit, yani gök taşı araştırma birimine sahibiz. Bize örnekler gök taşı olduğu iddia edilerek teslim edilir. Teslim edilen örnekler üzerinden fotoğraflandırılarak önce bir ön değerlendirme yapılıp tahlile gerek olup olmadığı kanaatine varırız. Daha sonra karşı taraf bilgilendirilir ve analiz yapıldıktan sonra alanında uzman hocamız Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş tarafından bu gelen örneğin gök taşı olup olmadığı tespit edilir. Bu örnek tarafımıza bu şekilde ulaştırıldı. Örneğin ön incelemesi sonrasında gök taşı olabileceği kanaatine varıldı ve sonra tahliller yapıldı. Mehmet Yeşiltaş hocamız bunun gök taşı olduğu kanaatine vardı. Bu örnek Türkiye'de bildiğim kadarıyla 16 gök taşı örneğinden birisi ve en son Türkiye'den literatüre giren bir örnek. Yaklaşık 1 kilogram civarında bir örnek. Burada analizi yapıldıktan sonra sahibine iade edilecek ve örnek sonuçları literatüre sokulmuş olacak" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Mehmet Güngör, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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