Kaş'ta CHP seçimini yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş'ta CHP seçimini yaptı - Son Dakika

Kaş'ta CHP seçimini yaptı

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya'nın Kaş İlçe Örgütü'nde yapılan olağan kongrede Mehmet Vural Arıkan ilçe başkanı seçildi.

Kaş'ta CHP seçimini yaptı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya'nın Kaş İlçe Örgütü'nde yapılan olağan kongrede Mehmet Vural Arıkan ilçe başkanı seçildi.


Kaş Belediyesi Fevzi Gürsoy Kültür Salonundaki kongrede yapılan seçimde iki aday yarışırken, 165 delege oy kullandı. 112 oy alan Mehmet Vural Arıkan CHP Kaş İlçe Başkanı seçildi. Diğer aday Gül Ustaer ise 53 oy aldı.


Yönetim kurulu


Mehmet Vural Arıkan'ın başkanlığında yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Oktay Can Polat, Nurfer Kocaer, Mehmet Erbay, Yaşar Kelek, Ziynet Ustaer, Şükran Göktepe, Ozan Dalkıran, Melek Kocabıyık, Nilsu Özer, Barış Gacar, Adil Arslan, Serpil Gökçül, İbrahim Beydoğan, Tevfik Nalbant


İl delegeleri


İl delegeleri şu şekilde sıralandı: Mehmet Vural Arıkan, Erkan Demirci, Süleyman Özer, Sacide Zorlu, İkbal Türel, Ömer Saim Karakurt, Mustafa Ülker, Bahri Yoldaş, Ulaş Akbaş, Fatma Dönmez, Hayri Süt, Halil İbrahim İğli, Kadriye Hacımusaoğlu, Ümmü Latife Atılgan, Yusuf Ulaş Akçay, Mesut Ulutaş - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Vural, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çıntar mantarını 5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL'den satıyorlar
Meteoroloji açıkladı! Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak 16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu

Son Dakika Haberleri
06:07 İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var (1) - Son Dakika
06:04 İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
05:59 İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR (1) - Son Dakika
04:54 Lübnan'da gerginlik ikinci gününde de devam etti - Son Dakika
03:59 Üniversite öğrencileri, şüphelileri kovalayan polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 06:28:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaş'ta CHP seçimini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]