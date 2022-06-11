Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

11.06.2022 14:44

Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına 3 uçak, 3 helikopter 8 arazöz ile müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

YORUMLAR
500
Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (6) Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (6) Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8) Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:30 İrlandalı turist, denizde kalp krizi geçirdi! Olay yerindeki sağlık görevlisi ile bölgedeki bir eczacının müdahalesi işe yaradı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
15:15 Denize giren vatandaşları tedirgin eden görüntüler! Vücutlarında siyah lekeler oluştu
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 15:34:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement