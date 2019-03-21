Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Çocuklardan Sergi

Kaş'ta Çocuklardan Sergi

4 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin çalışmalarından oluşan resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin çalışmalarından oluşan resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Kaş Çocukları İçin Çalışkan Arılar Derneği ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Likya' ile 'Doğa ve Hayvan' konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Kültürevinde gerçekleşen sergi açılışına Belediye Başkanı Halil Kocaer, Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Çocukları İçin Çalışkan Arılar Derneği Başkanı Neriman Ünal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Kaş Çocukları İçin Çalışkan Arılar Derneği Başkanı Neriman Ünal yaptığı açıklamada, bu yıl etkinliğin 3'üncüsünü yaptıklarını ifade ederek, "Resim ve fotoğraf yarışmasına ilişkin oluşturulan jürinin değerlendirmesi sonucu, Kaş okullarındaki öğrencilerin 150 çalışmasından 36'sı sergi için seçildi. Seçilen çalışmalar Kaş Kültürevi'nde sergilenmeye hak kazandı. Dereceye giren ve mansiyon alan öğrencilere hediye alış veriş çeki verildi." dedi.

Derneğin çalışmalarına da değinen Ünal, "İyi ki ilçede böyle bir yer açıldı. Buna sahip çıkan Kaş halkına duyarlılığı için çok teşekkür ederiz. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Atılgan ise her şey çocukların geleceği için olduğunu belirterek " Çocukların doğa ve çevre konusundaki duyarlılığını eserlerine yansıttığını düşünüyorum. " dedi. Sergi bir ay süreyle ziyaret edilebilecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:42 Kaynak: İHA

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