Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Çok Amaçlı Yaşam Alanı Açılışı Bekliyor

Kaş'ta Çok Amaçlı Yaşam Alanı Açılışı Bekliyor

16 dakika önce

Kaş Belediyesince 850 bin lira bedelle yaptırılan park ve sosyal tesis projesinin tamamlanarak, açılışa hazır duruma geldiği bildirildi.

Kaş'ta Çok Amaçlı Yaşam Alanı Açılışı Bekliyor, System.String[]
Kaş Belediyesince 850 bin lira bedelle yaptırılan park ve sosyal tesis projesinin tamamlanarak, açılışa hazır duruma geldiği bildirildi. 24 Ocak perşembe günü hizmete açılması planlanan tesisin içerisinde park, tuvalet, mini futbol ve basketbol sahası, oyun grupları, oturma alanları ve yürüyüş yolları yer alırken, alanının bazı bölümlerinde çimlendirme, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yapıldığı kaydedildi.

Çerçiler Park ve Sosyal Tesisini çocuklarla beraber gezen Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, ilçede yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturduklarını ve proje yapım çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Sosyal tesisin son denetimini çocuklarla yaptı.

Projeyle çok amaçlı bir yaşam alanının ortaya çıktığını aktaran Başkan Kocaer, tesisin 24 Ocak tarihinde hizmete açılacağını kaydetti.

Kaş sakinlerinden Hüseyin Sarıca belediyenin çocuk, genç, herkese güzel bir hizmet sunduğunu belirtirken, çocuklar ise özellikle park ve oyun alanları için Başkan Kocaer'e teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:02 Kaynak: İHA

basketbol, Futbol, Güncel
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