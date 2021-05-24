KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI - Son Dakika

KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI

24.05.2021 12:46

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 3 gün süren deniz dibi temizliğinde su altından çıkarılan aralarında göçmenlerin kullandığı şişme bot, araç lastikleri, cam şişe ve çok sayıda ev eşyasının da bulunduğu atıkları görenler şaşkınlık yaşadı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 3 gün süren deniz dibi temizliğinde su altından çıkarılan aralarında göçmenlerin kullandığı şişme bot, araç lastikleri, cam şişe ve çok sayıda ev eşyasının da bulunduğu atıkları görenler şaşkınlık yaşadı.

Kaş'ta Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi koordinesinde, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ile Kaş Sualtı Derneği (KASAD) desteğiyle su altı temizliği yapıldı. Su altı temizliğine ilçede faaliyet gösteren dalış okullarının tekneleri ve dalış okullarında çalışan yaklaşık 40 dalgıç ile 'Barakuda', 'Drogoman', 'Natura Blue' ve 'Bora Topuz' adlı dalış tekneleri katıldı. Kaş'taki su altı temizliği 3 gün sürdü.

40 dalgıcın katıldığı birinci gün temizliğinde adalar, Ufak Dere, İnönü, Çoban ve Çapabanko koyları ile Üzümlü İskelesi başta olmak üzere sık kullanılan 15 dalış noktasında dip temizliği yapıldı. Denizden çıkarılan atıklar, teknelerle Kaş Limanı'na getirildi. Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde dalgıçlar, oteller bölgesi ve eski Kaş Yat Limanı içinde temizlik yaptı. Su altı temizliğinin ikinci gününde Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da dalış yaparak, destek verdi. Üç gün süren temizlikte, su altından çıkarılan aralarında göçmenlerin kullandığı şişme bot, araç lastikleri, cam şişe ve çok sayıda ev eşyasının da bulunduğu atıklar görenleri şaşırttı. Toplanan atıklar daha sonra ayrıştırılıp, bertaraf edilmek üzere belediye ekipleri tarafından götürüldü.

'NELER NELER ÇIKARDIK'

Yatçı Nihat Tokgöz, Kaş'ın denizi başta bizim ve Türkiye, Antalya ve Kaş turizminin en önde gelen zenginliği. Kaş, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen dalış merkezlerinden biri. Mavi yolculuk ve günübirlik yat turizm merkezi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist bunun için Kaş'a geliyor. Bu nedenle Kaş'ın denizini temiz tutmak herkesin görevi. Ancak denizden çıkanlar, Kaş'ın denizini ne kadar hor kullandığımızın bir göstergesi. Deniz altından 5 yıl önce battığı tahmin edilen 4,5 metre uzunluğunda bir tekne, göçmen kaçırmada kullanılan şişme bot, yüzlerce iş makinesi, traktör, otomobil lastikleri, binlerce cam şişe, leğenler, deniz kıyısında dalgaların yıktığı platformların parçaları, ev eşyaları daha neler neler çıkardık. Artık daha duyarlı olmamız gerekiyor dedi.

KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI
KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI
KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI
KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI
KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI
KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI
KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI
KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI
KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI

Kaş Belediyesi, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAŞ'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİNDE ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI - Son Dakika


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