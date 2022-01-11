Kaş'ta denizde fırtına etkili oldu - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesindeki fırtına, denizde metrelerce yüksekliği bulan dalgalar oluşturdu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, ilçede saatteki hızı 50-75 kilometre arasında olduğu tahmin edilen fırtına nedeniyle, Kaş Limanı'ndaki dalgakıranda 7-8 metrelik dalgalar görüldü.
Bazı vatandaşlar dalgaları, cep telefonlarıyla kaydetti.
Fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi denize açılamadı.
Sahil bandında yer alan bazı işletmeler tedbir amaçlı malzemelerini topladı.
Fırtınanın, çarşamba günü etkisini kaybetmesi öngörüldü.
Kaynak: AA
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