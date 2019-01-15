Kaş'ta Dev Dalgalar Ulaşımı Aksattı
37 dakika önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkilerken, Kaş-Kalkan sahil yolunda dev dalgaların getirdiği taşlar nedeniyle ulaşım aksadı.
Antalya
'nın Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkilerken, Kaş-Kalkan sahil yolunda dev dalgaların getirdiği taşlar nedeniyle ulaşım aksadı.
Kaş'ta şiddetli fırtınada oluşan dalgaların taşıdığı taşlar, D-400 Kalkan sahil yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Bölgede saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Kaş-Kalkan sahil yolu Seyret Çakılı mevkisinde taşları sahil yoluna taşıdı. Sürücüler zor anlar yaşarken, dalgalarla yola ulaşan taş, çakıl ve biriken su nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Dalgalar
ve yolun görüntüsü bir vatandaşın cep telefonuna an be an yansıdı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:33 Kaynak: İHA
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