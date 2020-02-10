Kaş'ta deve güreşi festivali - Son Dakika
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Kaş'ta deve güreşi festivali

7 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde geleneksel deve güreşi festivali düzenlendi.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde geleneksel deve güreşi festivali düzenlendi.


Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, Kınık Mahallesi'ndeki Xanthos Antik Kenti yakınındaki alanda gerçekleşti. Antalya Süper Amatör Ligi takımı Kınıkspor yararına yapılan geleneksel deve güreşlerini Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri de takip etti.


Antalya, Muğla, Aydın ve Manisa'dan 50 pehlivan devenin yer aldığı güreşler büyük ilgi gördü. Kınıkspor Başkanı Ayhan Yıldırım, "Deve güreşi geleneksel Türk kültürünün en güzel örneklerinden biridir. Festivalin organize edilmesine destek veren Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediye Başkanlığı başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

Cumhuriyet Savcısı, Mutlu Ulutaş, Antalya, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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