Son Dakika Haberleri: Kaş'ta dinlenme ve çocuk oyun parkları yenileniyor
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Kaş'ta dinlenme ve çocuk oyun parkları yenileniyor

7 saat önce

Kaş Belediyesi tarafından şehir merkez ve mahallelerde bulunan dinlenme ve çocuk oyun alanları daha modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Kaş'ta dinlenme ve çocuk oyun parkları yenileniyor, System.String[]

Kaş Belediyesi tarafından şehir merkez ve mahallelerde bulunan dinlenme ve çocuk oyun alanları daha modern bir görünüme kavuşturuluyor. Ailelerin ve çocukların keyifle zaman geçirdiği parklarda halkın beklentilerine uygun daha nitelikli hizmetlerin sunulması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.


İlçenin farklı merkezlerinde daha önceden yapılan park alanları yeniden elden geçirilirken, çağın gereklerine uygun bir yapılanma yürütülüyor. Eskiyen ve yıpranan park oyun grupları yenileri ile değiştiriliyor. Vatandaşların dinlenerek daha rahat zaman geçirmeleri için gerekli alt yapı çalışmaları da bu kapsamda yeni baştan ele alınıyor. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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