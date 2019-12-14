Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı (2) - Son Dakika

Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı (2)

6 saat önce

35 DEKAR ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören sera alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı (2), System.String[]

35 DEKAR ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören sera alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk tespitlere göre 35 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:08 Kaynak: DHA
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