Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı (2) - Son Dakika

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Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı (2)
6 saat önce
35 DEKAR ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören sera alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:08 Kaynak: DHA
35 DEKAR ZARAR GÖRDÜ
Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören sera alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk tespitlere göre 35 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.
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