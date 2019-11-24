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Kaş'ta DP'li 2 meclis üyesi İYİ Parti'ye katıldı
6 saat önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye meclisinin Demokrat Partili (DP) iki üyesi partilerinden istifa edip İYİ Parti'ye geçti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye meclisinin Demokrat Partili (DP) iki üyesi partilerinden istifa edip İYİ Parti'ye geçti.
DP'li Kaş Belediye meclis üyeleri istifa etti. Kaş Belediyesi DP meclis üyesi Abdullah Hamarat ve Şükrü Koçak partilerinden istifa ederek, İyi Parti'ye katıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni üyelerin rozetlerini Antalya'da Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda taktı.
Buna göre, 25 üyesi bulunan Kaş Belediye Meclisi'nde 4 parti yer alacak. AK Parti 11, CHP 8, MHP 3 ve İyi Parti 3 üye ile temsil edilecek. - ANTALYA
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