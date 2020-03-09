Kaş'ta Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş'ta Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

Kaş'ta Dünya Kadınlar Günü kutlaması

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı.

Kaş'ta Dünya Kadınlar Günü kutlaması, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı.


Kaş Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.


Programa Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aksak ile Kadın Kolları İlçe Başkanı Tülin Tuna, MHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Hülya Kolak ve belediye meclis üyeleri de katıldı.


Kaş Belediyesi Toplantı Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, ailenin kurulmasında ve bütünlüğünde, iş yaşamında, ülkenin birlik ve beraberliğinde kadının önemini vurguladı. Kadınların gününü kutlayan Başkan Ulutaş, Kaş Belediyesi olarak onların yanında olduklarını ifade etti.


Programda, günün önemine ilişkin konuşma, 'Kent Konseyi Kadın Meclisi', 'Kahraman Türk Kadınları', 'İslamiyette Kadının Yeri' sunumu gerçekleşti. Çocukken geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ancak ayaklarıyla resim yapan ve kitap yazan Ayşe Işık, 'Hayat Güzeldir' başlığıyla söyleşi yaptı. Ayşegül Fidan, 'Bir Kadın Uyanıyor' adlı tek kişilik tiyatro oyunu sundu. '2020 Güçlü Kadınlar Ödülü' takdiminin ardından, resim sergisi ile program sona erdi.


Program sonrası, Başkan Ulutaş ve meclis üyeleri şehit annelerine ziyarette bulundu. - ANTALYA

Dünya Kadınlar Günü, Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:29 Kaynak: İHA
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