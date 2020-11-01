Kaş'ta Engelsiz Yaşam Çözümleri Haritası Projesi - Son Dakika

Kaş ilçesinde "Engelsiz Yaşam Çözümleri Haritası Projesi" hayata geçirilecek.

Proje dolayısıyla Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Düşler Akademisi Kaş, Alternatif Yaşam Derneği temsilcileri ile kamu kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Yazıcı, yaptığı konuşmada, ilçede yaşayan vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel olarak güçlendirilmesinin, İçişleri Bakanlığının kaymakamlığa verdiği en önemli misyon olduğunu söyledi.

Projenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin toplumda açtığı yaraları onarmak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için uygulanacağını belirten Yazıcı, hedef kitlenin engelli, ihtiyaç sahibi bireyler olduğunu vurguladı.

Konuşmaları ardından proje kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.