Son Dakika Haberleri: Kaş'ta ev soyan hırsızlar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kaş'ta ev soyan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Kaş'ta ev soyan hırsızlar yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yapan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

Kaş'ta ev soyan hırsızlar yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yapan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.


Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede evden hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda bu yıl meydana gelen 5 ayrı olayda suç kayıtları olan C.C., K.O. ve Y.Ç. yakalandı. Şahıslarla birlikte suç unsurları 2 bilgisayar, 2 laptop, 1 cep telefonu, 1 notebook soğutucu, 1 harici bellek ve 1 powerbank ele geçirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından idari makamlara sevk edilen şahıslardan C.C. ve Y.Ç. serbest bırakıldı. K.O. ise 5 ayrı dosyadan tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaş Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:59 Kaynak: İHA
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